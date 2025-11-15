В столичном регионе температура опустилась до минус 5,5 градуса

В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мороз в Московском регионе после полуночи окреп до минус 5,5 градуса. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Метеостанция в подмосковном Волоколамске фиксирует сейчас минус 5,5 градуса, в районе Новоиерусалимской столбики термометров опустились до 4,9 градуса ниже нуля", - сказал собеседник агентства. Главная столичная метеостанция, расположенная на территории ВДНХ, по данным синоптиков на 01:00 мск, зафиксировала минус 2,9 градуса.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что до 09:00 мск в Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности в связи с переходом температурных показателей через ноль в сторону отрицательных значений. Данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Так, на территории столицы мороз может окрепнуть до минус 6 градусов, в Подмосковье - до минус 8 градусов. Аналогичный уровень объявлен в столичном регионе до 09:00 мск понедельника, 17 ноября.

Ранее власти Москвы обратились к жителям и гостям столицы с просьбой пользоваться личными автомобилями только на зимней резине.

В городском департаменте транспорта призвали водителей быть аккуратными за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели. "Снижайте скорость вблизи пешеходных переходов", - подчеркивает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Власти также отмечают, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.