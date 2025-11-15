В КамГУ разработали рекомендации по адаптации регионов к изменению климата

Переход к новой модели потребует перестройки экономического планирования

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Ученый Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга (КамГУ) разработал методические рекомендации по планированию адаптации к изменениям климата. Об этом сообщили ТАСС в вузе.

"Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной климатологии Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Никита Тананаев разработал методические рекомендации по планированию адаптации к климатическим изменениям. Ученый предлагает использовать два подхода: климатический - на основе 55 переменных Всемирной метеорологической организации и их производных, и отраслевой - с учетом запросов конкретных секторов экономики. Работа выполнена в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ "Приоритет-2030. Дальний Восток", - рассказали в университете.

По мнению ученого, действующая система оценки климатических угроз анализирует события последних 10 лет. Он отмечает ограничения такого подхода - редкие экстремальные события могут остаться незамеченными, а планирование под существующий климат теряет актуальность при его дальнейших изменениях. "Для Камчатки важными могут оказаться данные о летней штормовой активности. Усиление штормов одновременно ограничит морские экскурсии в туризме и заставит рыбопромышленников менять график работы или тип судов", - отметили в вузе.

Уточняется, что переход к новой модели потребует перестройки экономического планирования. Так, например, туристическая отрасль Камчатки может заменить зимние туры на снегоходах автомобильными маршрутами, энергетические компании - пересмотреть подходы к планированию нагрузок с учетом роста экстремальных температур. Методические рекомендации предназначены для практического использования в регионах Сибири и Дальнего Востока. Работа также выполнена при поддержке Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.

О лаборатории экспериментальной климатологии в КамГУ

Работа Лаборатории экспериментальной климатологии КамГУ им. Витуса Беринга запланирована и в новом "Кампусе первооткрывателей", создаваемом в рамках федеральной инициативы "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". В основе концепции кампуса - формирование современного образовательного пространства, включающего научные лаборатории, технопарк, а также спортивный и культурно-досуговый центры. Здесь смогут трудиться более тысячи студентов, преподавателей и исследователей. Одним из ключевых направлений станет развитие климатических исследований: изучение процессов изменения климата на Дальнем Востоке и, в частности, Камчатке, мониторинг вулканической и сейсмической активности, а также разработка научных рекомендаций для адаптации природопользования и хозяйственной деятельности к новым условиям.