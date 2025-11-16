МВД: в схемы дистанционных хищений внедрили использование геоданных

Злоумышленники под видом представителей силовых структур или военнослужащих Украины принуждали жертв к передаче денег через курьеров или путем банковского перевода

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. МВД РФ фиксирует факты дистанционных хищений денег в мошеннических схемах, в которых аферисты используют актуальные геоданные россиян для угроз и обмана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства, в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Зарегистрированы факты дистанционных хищений денежных средств, при которых злоумышленники, используя доверительные отношения, установленные на сайтах знакомств, получали актуальные геоданные жертвы", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в дальнейшем, используя угрозы, под видом представителей силовых структур или военнослужащих Украины, людей принуждали к передаче денег через курьеров или путем банковского перевода на подконтрольные счета. "Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям. Прямой физической угрозы подобные действия не несут, однако создают условия для причинения значительного материального ущерба", - пояснили в ведомстве.

Учитывая это, в МВД советуют соблюдать меры информационной безопасности, включая ограничение круга лиц, имеющих доступ к геоданным и метаинформации, размещаемой в открытом доступе.