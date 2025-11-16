В РПЦ не исключили спланированный характер публикаций нарезок из проповедей

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что с учетом тренда священнослужителям не следует "подставляться"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Публикации вызывающих нарезок из проповедей священников могли быть спланированы, однако Русская православная церковь встречалась с подобным и ранее. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я не сторонник конспирологических объяснений реальности, но не видеть некой спланированности в историях последних месяцев я не могу. Спланированности не в смысле мирового заговора против Русской православной церкви, а в том, что люди поймали какую-то волну, какой-то тренд и решили - давайте-ка мы будем регулярно отсматривать проповеди и выискивать что-то такое", - отметил он.

Глава синодального отдела рассказал, что подобное происходило и ранее, но число подобных публикаций со временем снижалось. "Это не в первый раз происходит, но ранее эта волна шла вниз, а сейчас она снова поднимается", - уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что с учетом этого тренда священнослужителям не следует "подставляться". "Проповедник должен понимать, что когда полхрама его снимает, то у части из них дальше пойдет веерная рассылка и до какого-нибудь замечательного журналиста это обязательно дойдет", - заключил Легойда.

Ранее в СМИ появлялись нарезки вырванных из контекста провоцирующих фрагментов из проповедей священников, в числе которых призывы отдавать десятину от зарплаты церкви и служить мужьям.

Полный текст интервью будет опубликован 17 ноября в 11:00 мск.