В Мехико в ходе марша "Поколения Z" пострадали 100 полицейских

Cекретарь общественной безопасности города Пабло Васкес Камачо отметил, что изначально манифестация проходила мирно

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 16 ноября. /ТАСС/. Не менее 100 сотрудников полиции пострадали в субботу в столице Мексики в ходе столкновений с участниками антиправительственной манифестации, организованной движением "Поколение Z". Как сообщил на пресс-конференции секретарь общественной безопасности Мехико Пабло Васкес Камачо, задержаны 20 манифестантов.

"На данный момент у нас 60 раненых полицейских с незначительными травмами, которым помощь была оказана на месте. [Еще] 40 сотрудников были доставлены в больницы: 36 из них - с ушибами, порезами и легкими повреждениями, четверым оказывается специализированная помощь из-за травм и других повреждений, не представляющих угрозы для жизни", - указал он.

По словам Васкеса Камачо, изначально манифестация проходила мирно, "пока группа людей в масках не начала совершать насильственные действия, из-за чего возникла необходимость увеличить полицейское присутствие для гарантии неприкосновенности и права на свободное выражение мнения остальных участников". Он добавил, что агрессивная группа демонстрантов атаковала правоохранителей, используя в том числе взрывоопасные предметы. Полиции удалось оттеснить нападавших и изъять камни, палки, молотки, цепи и другие предметы, пригодные для нападения.

"Удалось задержать 20 человек, которых доставили в прокуратуру для установления ответственности и проведения необходимых следственных действий", - подчеркнул чиновник. Он отметил, что полиция действовала исключительно для сдерживания протестующих, не поддаваясь на провокации.

Фейковые призывы

Накануне демонстрации "Поколения Z" в Мексике была выявлена масштабная интернет-кампания, продвигающая антиправительственное шествие. По данным газеты Milenio, в соцсетях было зарегистрировано 17,5 млн упоминаний об акции, при этом около 46% публикаций сформировали боты и анонимные пользователи с аккаунтов, созданных в октябре и ноябре специально для продвижения призывов к участию в демонстрации. Всего такие призывы распространялись примерно с 8 млн фейковых аккаунтов. В расследовании издания указывается на синхронность публикаций, однотипные хэштеги, использование сгенерированных искусственным интеллектом изображений и задействование аккаунтов, созданных за рубежом, включая профили, ранее связанные с венесуэльской оппозицией.

Эти данные подтвердила занимающаяся мониторингом дезинформации организация Infodemia. По словам ее координатора Мигеля Анхеля Элорсы, продвижение марша является "оплаченной кампанией", в которой задействованы международные правые группы, а также структуры и публичные фигуры, связанные с мексиканской оппозицией и предпринимательскими кругами. Отмечается, что стоимость организованной в интернете кампании могла превышать 90 млн песо (около $5 млн).

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что значительная часть выявленных аккаунтов не имеет отношения к молодежи, а распространение материалов ведется в том числе из-за рубежа. Она подчеркнула, что власти поддерживают свободу выражения мнений, однако важно, чтобы "никто никем не воспользовался в своих интересах".