Вильфанд: в Москве 18 ноября растает снег

В этот день температура воздуха в регионе будет выше нормы на 2-3 градуса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Временный снежный покров, который установился в Московском регионе 15 ноября, полностью сойдет 18 ноября из-за повышения температуры. Показатель будет превышать норму на 2-3 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"От временного снежного покрова, образовавшегося в Московском регионе в субботу, во вторник на будущей неделе и следа не останется. Затем снежок еще будет, но об устойчивом снежном покрове высотой более 5 см говорить преждевременно. В ночь на вторник температура в столице станет положительной: плюс 2-4 градуса, по области - до плюс 5 градусов. Дневные температуры составят 5-10 градусов тепла", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что начиная со вторника температура будет выше нормы на 2-3 градуса.