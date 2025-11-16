В Москве ожидается гололедица и до минус 2 градусов

Синоптики предупреждают о небольшом мокром снеге в ночное время

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура будет составлять от минус 2 градусов мороза до 0 градусов, в ночь на понедельник она может опуститься до минус 4 градусов. Синоптики предупреждают о небольшом мокром снеге и гололедице в ночное время.

Ветер прогнозируется южный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус 4 - плюс 1 градус. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.