На Украине признали Николая II олицетворением "российского империализма"

По законам страны все объекты, связанные с именем императора, местные власти должны "декоммунизировать" и убрать

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Последний российский император Николай II признан на Украине олицетворением политики "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом местные власти обязаны "декоммунизировать" и убрать из публичного пространства на территории Украины объекты, связанные с российским самодержцем.

Ранее Институт национальной памяти составил и опубликовал список признанных "имперскими" российских деятелей политики и культуры, а также исторических событий, которые подлежат "декоммунизации". В него был включен весь род Романовых. В перечень также попали Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покоритель Сибири атаман Ермак Тимофеевич, один из руководителей восстания на крейсере "Очаков" в 1905 году морской офицер Петр Шмидт, царский посол на Переяславской раде Василий Бутурлин, а также Бородинская и Полтавская битвы.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.