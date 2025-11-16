Лошади Пржевальского, привезенные в Хакасию, освоились на новом месте

Краснокнижных животных доставили в аэропорт Абакана прямым рейсом из Оренбурга

Редакция сайта ТАСС

АБАКАН, 16 ноября. /ТАСС/. Восемь лошадей Пржевальского, доставленных из Оренбурга в заповедник "Хакасский", освоились на новом месте. Их разделили на два табуна, сообщил ТАСС директор заповедника Виктор Непомнящий.

28 октября первые восемь особей лошади Пржевальского завезли в заповедник "Хакасский", где создается второе вольноживущее стадо. Краснокнижные животные доставлены в аэропорт Абакана прямым рейсом из Оренбурга. Все лошади первоначально были размещены в одном вольере.

"Спустя несколько дней, старший и сильный жеребец Йода показал свое превосходство и изгнал из группировки молодого самца Шамана. После чего было принято решение разделить группировку на два гарема. Так, в вольер размером 56 га переселили Йоду и четырех кобыл - Мерелин, Томар, Елву и Барию. Во втором вольере на 25 га обустраиваются молодой жеребец Шаман и две кобылы - Тайя и Алана. Такое стремительное выстраивание социальных взаимоотношений животных может свидетельствовать о том, что они освоились и начали устанавливать свои границы, укреплять позиции на новом месте", - рассказал директор заповедника.

Для более мягкой адаптации животных сотрудники центра реинтродукции лошадей Пржевальского подкармливают их овсом. Госинспекторы заповедника сообщают, что краснокнижные животные гуляют по всему периметру вольеров и активно знакомятся с окружающим природным комплексом. Также адаптации способствовала мягкая осенняя погода без заморозков и существенных осадков, отмечают в заповеднике. На территории акклиматизационных вольеров установлены поилки с подогревом, которые своевременно наполняются из расположенной поблизости скважины.

"Мы разработали и утвердили регламент деятельности государственных инспекторов в области охраны окружающей среды отдела охраны территорий, который позволяет инспекторам освоить особенности проведения мониторинга, заполнения карточек учета и дневника наблюдений, а также делать фото жизнедеятельности животных и своевременно подавать материалы в учреждение", - добавил Непомнящий.

В данных вольерах лошади будут пребывать и адаптироваться на протяжении года. После этого их выпустят на основную территорию участка. Во владении животных будет заповедная территория площадью около 4,8 тыс. га

О центре реинтродукции

Вторым в России центром реинтродукции лошадей Пржевальского стал участок "Камызякская степь с озером Улух-Коль" Хакасского заповедника. Выбор участка для обитания новых лошадей был тщательно продуман. Степь с озером благодаря наличию разнообразной кормовой базы, травяных сообществ, соленого озера как источника минералов и ручьев с пресной водой идеально подходит для лошадей Пржевальского. Условия зимовки, учитывая незначительную высоту снежного покрова, являются оптимальными для них.

Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу России как вероятно исчезнувший вид. Восстановление популяции редкого непарнокопытного требует особых мер государственной поддержки, поэтому животное включено в перечень приоритетных видов нацпроекта "Экологическое благополучие".