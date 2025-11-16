МФТИ выразил готовность перейти на новую модель высшего образования

Вуз ждет окончательного решения Минобрнауки РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) в ответ на запрос Министерства науки и высшего образования РФ выразил готовность перейти на новую модель высшего образования с начала следующего учебного года. Об этом сообщил в студии ТАСС на форуме "Цифровые решения" ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

"Мы выразили готовность в ответ на запрос Министерства науки и высшего образования уже с 1 сентября 2026 года принимать студентов на новые программы", - сказал он.

Ректор также заявил о намерении провести всю необходимую подготовительную работу для перехода на новую модель высшего образования. По его словам, для этого потребуется пересмотр учебных планов и программ.

"Важно сделать так, чтобы эти программы были обоснованы, чтобы они были эффективны, чтобы они соответствовали и запросам абитуриентов и студентов с одной стороны, и запросам рынка труда с другой. Несомненно, дизайн образовательных программ МФТИ будет соответствовать этим требованиям", - подытожил Ливанов.

Он также отметил, что вуз ждет окончательного решения Минобрнауки РФ по переходу на новую модель.

О новой модели высшего образования

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет.