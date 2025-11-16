В Москве на шоссе Энтузиастов задерживались трамваи

Причиной послужило повреждение контактной сети

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Трамваи №2, 12, 37, 38 и 50 задерживались на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На шоссе Энтузиастов (в районе остановки "Дом культуры Компрессор") из-за повреждения контактной сети сторонним транспортом задерживаются трамваи № 2, 12, 37, 38 и 50", - говорилось в сообщении.

В департаменте отметили, что маршруты были временно изменены.

Позже в ведомстве соообщили о восстановлении движения трамваев на этом участке шоссе.

В новость внесены изменения (07:40 мск) - добавлена информация о восстановлении движения трамваев.