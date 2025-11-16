МФТИ наращивает прием иностранных студентов из Индии и Китая

Руководство вуза предъявляет к поступающим из-за рубежа те же требования, что и к российским

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) постепенно наращивает прием иностранных студентов из дружественных стран. В их числе Китай и Индия, сообщил ректор вуза Дмитрий Ливанов в студии ТАСС на форуме "Цифровые решения".

"В последние годы число иностранных студентов, к сожалению, сокращается, потому что перестали приезжать студенты из многих стран, которые сегодня относятся к недружественным. Но мы постепенно наращиваем прием студентов из Китая, из Индии, из других стран. Мы делаем это очень осторожно, аккуратно, с учетом высоких требований к качеству", - сказал он.

Ливанов отметил, что при приеме иностранных студентов руководство МФТИ не ставит перед собой количественных показателей. По его словам, они ориентируются на качество.

"Требования у нас на входе точно такие же к иностранным студентам, какие мы предъявляем к российским. Это очень серьезное владение математикой, физикой, другими школьными предметами на высоком уровне. Именно поэтому набор иностранных студентов у нас не очень большой. Мы его будем расширять по мере того, как мы получим доступ к большему количеству абитуриентов из других стран, которые обладают соответствующим уровнем подготовки", - уточнил ректор вуза.

ТАСС - информационный партнер форума "Цифровые решения".