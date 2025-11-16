Эксперт Маслов: нужно отменить туристические визы для жителей Азии и Африки

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова считает, что России не нужно ограждаться от стран, которые не представляют миграционной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия не должна идти по пути западных стран, которые стремятся от всех оградиться, а открыть безвизовый туристический режим с теми странами Азии, Африки и Южной Америки, которые не представляют миграционной опасности. Об этом заявил ТАСС востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

"Я считаю нужным отменить туристические визы с целом рядом стран, которые не представляют миграционной опасности. Мне кажется, мы пошли по западной модели, которая пытается отграничить страны друг от друга, а России надо выступать с идей отмены таких виз на очень широком пространстве - это страны Юго-Восточной Азии, например, все страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС), большинство стран Африки, ряд стран Латинской Америки", - сказал Маслов.

В качестве примера эксперт также назвал Индию. "Хотя сейчас там максимально упрощено получение виз [в электронном виде], но все равно это виза. Чтобы наладить туризм и деловые обмены, это нужно отменять", - считает директор ИСАА.

По его словам, также можно применить опыт деловой карты АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), по которой можно въезжать без визы на определенный срок во входящие в сотрудничество страны. "Почему бы нам не ввести такие карты, как БРИКС, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества)", - считает Маслов.