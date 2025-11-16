Медведчук заявил, что неоднократно обращался к Путину по поддержке переселенцев

Глава движения "Другая Украина" отметил, что это помогло наладить системное взаимодействие с органами власти

СИРИУС /федеральная территория/, 16 ноября. /ТАСС/. Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук неоднократно обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии в решении вопросов украинцев, переезжающих в Россию. Как он рассказал в интервью ТАСС, после этих обращений движение "Другая Украина" смогло наладить взаимодействие с рядом российских ведомств.

"Я неоднократно обращался к Владимиру Путину как председатель общественного движения "Другая Украина", чтобы выстроить взаимодействие с различными государственными органами", - поделился Медведчук.

По словам политика, обращения к президенту привели к системному взаимодействию движения с министерством внутренних дел по вопросам миграционной политики, а также с Федеральной таможенной службой в части оформления имущества и активов, перевезенных в Россию гражданами Украины.

Он также поделился, что движение взаимодействует с руководством аэропорта Шереметьево и пограничной службой ФСБ. "Через Шереметьево проходит фактически единственное окно въезда в Россию, и мы заключили необходимые соглашения и договоренности, благодаря которым наши пункты размещены на территории аэропорта и могут оказывать помощь", - рассказал он.

Кроме того, "Другая Украина" оказывает бесплатные юридические консультации и помогает с оформлением документов. "Очень много юридических вопросов. Мы консультируем людей бесплатно и сопровождаем их на всех этапах", - сказал Медведчук.