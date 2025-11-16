"Авито путешествия": спрос на дома в "рыбных" регионах вырос почти в 1,5 раза

Спрос на суточную аренду загородной недвижимости в Волгоградской области, куда осенью рыбаки приезжают на реку Ахтуба за лещом, за год вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спрос на загородные дома в популярных у рыбаков регионах осенью 2025 года вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании платформы "Авито путешествия", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"В топ-15 "рыбных" регионах этой осенью россияне забронировали на 48% больше посуточных загородных объектов, чем в тот же сезон прошлого года", - говорится в исследовании.

В том числе в Волгоградской области, куда осенью рыбаки приезжают на реку Ахтуба за лещом, спрос на такие объекты вырос в 2,5 раза, а в Камчатском крае, куда рыбаки едут охотиться на краба-стригуна и красного королевского краба, число бронирований увеличилось в 2,2 раза.

"Больше всего посуточных домов этой осенью забронировали в Карелии (27% от топ-15 "рыбных" регионов), где обычно рыбачат на Онежском озере, Краснодарском крае (21%) - здесь осенью ловят черноморскую кефаль - и Московской области (15%). В Подмосковье точками притяжения рыбаков выступают Истринское водохранилище, озеро Сенеж и река Сестра", - уточняется в исследовании.

Кроме того, по данным исследования, вырос спрос на посуточную аренду квартир в популярных у рыбаков регионах осенью 2025 года на 17% по сравнению с прошлым годом, в том числе в Волгоградской области - на 39%, в Тверской области и Камчатском крае - на 31%, в Астраханской области - на 29%.