Сенатор Алтабаева назвала Украину террористическим государством

Член Совета Федерации от Севастополя отметила, что проведение специальной военной операции привело к сплочению российского общества

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Попытка осуществить теракт на кладбище в Москве в очередной раз доказывает, что Украина является террористическим государством, которое избрало такой способ вмешательства во внутреннюю жизнь Российской Федерации, заявила ТАСС член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Украина сейчас - это террористическое образование, которое пользуется нацистскими методами как во внутренней, так и во внешней политике. От бессилия, невозможности победить Россию на поле боя клика Зеленского избрала вот такой способ террористического вмешательства во внутреннюю жизнь Российской Федерации. Все шаги, которые предприняты Украиной за последние несколько лет, свидетельствуют о том, что это политика целенаправленной попытки разрушения уверенности наших людей в безусловной защите со стороны государства. Но это совершенно бесперспективное намерение украинской стороны попытаться посеять недоверие, панику среди людей", - сказала сенатор.

Алтабаева отметила, что проведение специальной военной операции привело к сплочению российского общества. Большинство россиян готово защищать свою страну, работать для победы, они верят в нее, поэтому все попытки осуществления терактов бесперспективны. Россияне уже сталкивались с такими методами борьбы в 90-х - начале 2000-х годов на Северном Кавказе, теракты осуществлялись террористическими международными организациями. Теперь же РФ имеет дело с государством, которое публично заявляет о том, что именно такими террористическими методами собирается атаковать Россию, сказала сенатор.

"В этом, конечно, есть и различия, поскольку раньше были международные террористические организации, которые внедрялись на Северном Кавказе, а теперь мы имеем дело с соседним государством", - сказала Алтабаева. "А общее заключается в том, что террористическими организациями, как тогда на Северном Кавказе, так и сегодня руководят русофобские политические круги Западной Европы. Мы знаем, что, прежде всего, Великобритания готовит теракты, это уже неоднократно нашей разведкой было подтверждено", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что если бы народы, в том числе западноевропейских стран, были бы действительно осведомлены об организации Украиной терактов на территории Российской Федерации и в целом поведении пронацистской верхушки, то это не способствовало поддержке Украины, в том числе финансовой.

О предотвращении терактов

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище. Задержаны трое соучастников подготовки теракта - двое россиян-супругов и мигрант из Центральной Азии.

По данным ФСБ на август, правоохранительные органы в 2025 году предотвратили в России 172 теракта, в том числе девять нападений на образовательные организации.