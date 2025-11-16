Диетолог Гинзбург предупредил о рисках веганского питания для детей

Оно может негативно отразиться на когнитивном развитии ребенка, считает доктор медицинских наук

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Веганское питание может негативно отразиться на когнитивном развитии ребенка. Об этом в беседе с ТАСС заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Считается, что веганство в детском возрасте нарушает развитие мозга у ребенка. Конечно, есть все основания и опасения считать, что в детском возрасте, равно как и при беременности и кормлении, веганство противопоказано", - подчеркнул врач.

Хотя многие родители-веганы приводят в пример своих детей, успешно осваивающих школьную программу, Гинзбург задается вопросом: "Неизвестно, как бы они это все проделывали, если бы не были веганами. Может быть, в разы лучше?". Речь идет не о том, что дети-веганы не могут учиться, а о том, что они могут не достигать своего полного потенциала. "Можно найти прямые ссылки на работы, показывающие, что, например, у детей-веганов снижены способности к запоминанию", - отмечает диетолог.

Однако Гинзбург признал, что доказать прямое негативное влияние веганства на когнитивные функции в исследованиях сложно. "Все эти работы очень трудно доказать в ходе научных экспериментов", - заявил он. Методические трудности не позволяют однозначно заявить, что веганство "убивает у детей инициативу или коммуникабельность".

Врач добавил, что в случае получения неопровержимых доказательств негативного влияния веганства на развитие детей, вопрос запрета этой формы питания мог бы быть рассмотрен на законодательном уровне, поскольку диета в раннем возрасте является выбором родителей, а не самого ребенка.

О вегетарианстве и веганстве

Вегетарианство - система питания, позволяющая употреблять только растительные и молочные продукты с отказом от любой пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты). Веганство - наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление любых продуктов животного происхождения.