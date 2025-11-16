В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

Самая низкая температура в Московском регионе была зафиксирована в Михайловском

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прошедшая ночь на 16 ноября стала самой холодной с начала климатической осени в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Как и ожидалось, в условиях относительно малооблачной и сухой антициклональной погоды минувшая ночь в Москве становится самой холодной с начала осени. В Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимум составил минус 4,3 градуса. На других метеостанциях мегаполиса было от минус 2,4 градуса на Балчуге до минус 6,8 градуса в Бутово", - написал он.

По словам Леуса, самая низкая температура в Московском регионе была зафиксирована в Михайловском (Новая Москва). Там минимальная температура воздуха опускалась до минус 7,6 градуса. Он также отметил, что самая низкая температура в Подмосковье отмечена в Черустях, где термометры показывали минус 7,5 градуса. Самый высокий минимум на территории Московской области зафиксирован в Красногорске - минус 4,2 градуса.

"Добавлю, что приведены данные на 06:00, а в подобной синоптической ситуации самые низкие температуры обычно наблюдаются в момент, близкий к восходу солнца. Так что в ближайшие час-два температура может еще немного понизится", - уточнил синоптик.