В Вологодской области 81% услуг будут предоставлять в электронном виде к 2026 году

Планируется внедрить сервис ресурсоснабжающих организаций, сервис градостроительной проработки, развивать систему видеонаблюдения и видеоаналитики

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Свыше 81% услуг в электронном виде будут предоставлять в Вологодской области к концу 2025 года. Планируется внедрить сервис ресурсоснабжающих организаций, сервис градостроительной проработки, развивать систему видеонаблюдения и видеоаналитики, сообщила в интервью ТАСС министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина в ходе форума "Цифровые решения".

"В первую очередь приоритетами стоят сервисы для граждан. Например, мы на этот год запланировали перевод 50 услуг в электронный вид, и до конца года планируем их перевести. И в таком случае более 81% услуг будет предоставляться для граждан в электронном виде", - сообщила ТАСС министр.

Так, до конца 2025 года планируется разработать и внедрить сервис ресурсоснабжающих организаций - организации смогут рассматривать заявления инвесторов на техническое присоединение в электронном виде, что позволит существенно снизить сроки рассмотрения документации на техническое присоединение к сетям.

Планируется создать сервис градостроительной проработки по информированию инвесторов или граждан, которые подбирают себе земельный участок, о возможных ограничениях участка, о возможных целях его для гражданина или для коммерческой организации.

"Один из крупных планов в сфере IT - это развитие системы видеонаблюдения и видеоаналитики. По решению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова мы запланировали в текущем году реализацию тысячи камер на территории региона с применением аналитики по распознаванию лица, распознаванию номера, по распознаванию действий, которые происходят вблизи памятников, объектов культурного наследия. В совокупности это позволит повысить уровень безопасности и качества городской среды", - отметила министр.

О динамике в IT-отрасли региона

Вологодская область имеет высокие темпы в сфере цифрового развития, что подтверждается федеральными рейтингами, отметила глава Минцифры региона. По уровню цифровой зрелости по итогам 2024 года регион достиг значения 91,1% при плановом 85%. В рейтинге руководителей цифровой трансформации в июне этого года Вологодская область впервые переместилась с 74 места на 14. Регион занимает 12 место по уровню удовлетворенности цифровыми услугами и восьмое место по стране по доле электронных заявлений.

"Все предпосылки для развития IT-отрасли в регионе есть. Это и цифровые услуги, и цифровые сервисы, и IT-компании, которые функционируют на уровне региона, которые в том числе аккредитованы Минцифры России, и наши образовательные организации, которые готовят наши цифровые кадры. Это ровно синергетический эффект и выработка политики в IT-сфере. Очень важно определять цифровые сервисы, которые нужны гражданам, это позволит создать результат, когда граждане пользуются сервисом, потому что он удобный", - подытожила министр.

Форум впервые проведен Минцифры при поддержке правительства. Площадка объединила ведущих представителей российского IT-бизнеса и органов государственной власти для диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

