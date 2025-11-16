В Вологодской области планируют использовать ИИ при лечении людей

В регионе провели более 75 тыс. медицинских исследований при помощи технологий искусственного интеллекта

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 75 тыс. медицинских исследований впервые проведено в Вологодской области с использованием технологий искусственного интеллекта, пока его применяют при расшифровке результатов флюорографии, маммографии, компьютерной томографии головного мозга и грудной клетки человека. В дальнейшем планируется использовать технологии ИИ и при лечении пациентов, сообщила в интервью ТАСС министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина в ходе форума "Цифровые решения".

"В этом году активно внедряется региональная медицинская информационная система. Формируется электронная медкарта пациента. Здесь обеспечивается запись на прием к врачу, льготное лекарственное обеспечение и телемедицинские консультации <…>. Сейчас уже используется четыре сервиса с ИИ - флюорография, маммография, исследования головного мозга и органов грудной клетки. Мы видим результаты. Сервис активно используют медицинские работники. Проведено уже более 75 тысяч таких исследований. Мы сейчас рассматриваем возможность использования искусственного интеллекта в системах поддержки и принятия решений [о лечении] на основе данных, сформированных в медицинской карте пациента", - сообщила ТАСС министр.

Глава Минцифры области пояснила, что технологии искусственного интеллекта применяют для более качественной диагностики. "Сама технология знает, какой снимок является нормальным, и посредством разметки определяет патологию, либо ее отсутствие. По факту выдает результат о наличии патологии, либо о ее отсутствии. Но надо понимать, что это не единственная технология, которая делает вывод и определяет результат, это лишь помощник врача, чтобы повысить качество диагностики", - отметила министр.

Как сообщал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в октябре, за девять месяцев этого года в ходе цифровизации региональной медицинской системы на 61% увеличили количество электронных медицинских документов - до 14 миллионов. Цифровизируют процесс льготного лекарственного обеспечения, впервые запустили льготные рецепты в электронном виде.

