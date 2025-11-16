Казахстан направил в Минприроды РФ проект программы по сохранению реки Урал

Предыдущая программа сотрудничества двух государств по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничных рек Урал и Иртыш была подписана в 2020 году

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 16 ноября. /ТАСС/. Казахстан подготовил проект новой программы по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал (в республике она носит название Жайык). Об этом сообщили ТАСС в казахстанском министерстве экологии и природных ресурсов.

Предыдущая программа сотрудничества двух государств по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничных рек Урал и Иртыш была подписана в 2020 году.

Как сообщили в ведомстве, казахстанская часть двусторонней комиссии, занимающейся сохранением экосистемы бассейна реки Урал, направила в Министерство природных ресурсов и экологии РФ соответствующий проект новой программы. В настоящее время он "находится на рассмотрении российской стороны", говорится в сообщении.

В рамках завершенной программы была выполнена реконструкция каналов и обводнительных систем, берегоукрепительные, дноуглубительные работы, восстановление леса, ликвидация несанкционированных свалок. Также в бассейн реки запущен молодняк осетровых и карповых видов рыб, добавили в министерстве.

Между Россией и Казахстаном существуют соглашения и проекты в сфере экологии. С 2021 по 2023 год реализовывалась программа по очистке и бережному сохранению реки Урал, в рамках которой проводились различные исследования. Российская сторона предложила в 2025 году провести совместное экологическое мероприятие в рамках акции "Бассейну Жайыка (Урала) - чистые берега и добрососедство", которое было поддержано Казахстаном.