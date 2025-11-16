В Норильске открыли автодорогу в сторону аэропорта для всех видов транспорта

Ограничения вводили из-за метели

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/ Участок автодороги Норильск - Кайеркан - Алыкель (аэропорт), закрытый накануне из-за метели, открыт для всех видов транспорта. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Автодорога местного значения Норильск - Кайеркан - Алыкель (город Норильск) открыта во всех направлениях для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

Автодорогу к аэропорту Алыкель закрывали утром 15 ноября из-за метели.

Аэропорт Алыкель имеет статус федерального и является воздушными воротами Таймырского района. Аэропорт работает в светлое время суток.