Сбер: в РФ число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что злоумышленники все чаще выбирают несовершеннолетних своей мишенью

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. В России за два года более чем на 30% увеличилось число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в преддверии SOC Forum 2025.

По его словам, сложился опасный растущий тренд - мошенники все чаще выбирают в качестве своей мишени детей и подростков. "Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%", - сказал Кузнецов.