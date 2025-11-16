Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, участников и организаторов Дня самбо

Президент РФ назвал День самбо национальным достоянием России

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, участников и организаторов Дня самбо, назвав этот праздник национальным достоянием страны.

"Этот праздник, посвященный поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что самбо требует отличной физической подготовки, а также воспитывает в человеке волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику. По его словам, эти качества формируют сильный характер и помогают преодолевать трудности.

Глава государства подчеркнул, что в последние годы самбо динамично развивается - расширяются его география и число поклонников. "Наши единоборцы неизменно демонстрируют впечатляющие успехи на самых престижных международных соревнованиях. И конечно, отмечу, что благодаря плодотворной работе Всероссийской федерации самбо и масштабному проекту "Самбо - в школу" в разных городах и поселках проводятся молодежные состязания и турниры, реализуются содержательные просветительские инициативы", - отметил президент.

Путин выразил уверенность, что в этом году праздник пройдет на достойном организационном и творческом уровне, послужит популяризации самбо и продвижению ценностей физической культуры, здорового, активного образа жизни.

"Желаю вам всего наилучшего", - заключил он.