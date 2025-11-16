Латвия вновь продлила запрет на ночные полеты у границы с РФ и Белоруссией

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии в очередной раз продлили на неделю режим запрета полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе страны.

"Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлен еще на неделю - с 17 по 23 ноября", - сказал собеседник агентства, напомнив, что ранее запрет действовал до конца текущих суток. Изначально же ограничения ввели еще в сентябре, а затем постоянно пролонгировали.

Как ожидается, запрет будет действовать как и на текущей неделе - с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск), информация о нем доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны.

Кроме того, аналогичный запрет действует до конца суток 23 ноября и на полеты вдоль границы с Эстонией и Литвой. Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.