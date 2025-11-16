Рахмон предложил учредить в Центральной Азии инновационный образовательный центр

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил учредить международный инновационный образовательный центр в Центральной Азии для реализации совместных проектов в сферах науки, образования, культуры и искусства. С такой инициативой он выступил на консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии в Ташкенте.

Президент Таджикистана отметил, что в современных условиях требованием времени является углубление взаимодействия в области культуры и образования. "Учитывая необходимость развития сотрудничества в этом направлении, предлагаем учредить международный инновационный образовательный центр в Центральной Азии", - заявил он. По его мнению, данный центр может стать единой площадкой для научных исследований и реализации образовательных программ стран региона. Рахмон подчеркнул, что поддержка научных и культурных инициатив, а также активного диалога между академическими кругами и экспертами позволяет создать прочную основу для совместного продвижения общих исторических и культурных ценностей.

Седьмая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в Ташкенте. В ней приняли участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также президент Азербайджана.