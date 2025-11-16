Минобрнауки рассказало о сроках обучения в новой системе высшего образования

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Срок обучения в новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, не будет единым. По некоторым специальностям он составит четыре года, по иным - пять или шесть лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для инженеров, врачей, учителей срок обучения составит пять лет. Будут и более короткие четырехлетние программы, например, для сферы туризма и индустрии гостеприимства. 6-летнее образование будет предусмотрено по более сложным и наукоемким направлениям, уточнили в пресс-службе.

"Вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами рынка, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов, у которых появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда", - подытожили в ведомстве.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет.