На Эльбрусе канатную дорогу закроют на однодневные технические работы

Это необходимо для безопасности гостей

НАЛЬЧИК, 16 ноября. /ТАСС/. Работу канатных дорог на Эльбрусе приостановят на один день. Причина - проведение регламентных работ, сообщается на сайте курорта "Эльбрус".

"17 ноября канатные дороги и горнолыжные трассы будут закрыты для технического обслуживания на один день. Эти временные неудобства нужны для вашей постоянной безопасности", - говорится в сообщении.

На курорте до конца 2025 года планируется еще один регламентный день - 15 декабря.