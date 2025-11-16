В Якутске открылись международные соревнования по вольной борьбе

Турнир собрал более 200 спортсменов из России и 11 зарубежных стран

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. XVI Международные соревнования по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР, СССР Дмитрия Коркина (1928-1984) открылись в Якутске в спорткомплексе "Триумф", передает корреспондент ТАСС. Турнир собрал более 200 спортсменов из России и 11 зарубежных стран.

"Дмитрий Петрович Коркин, - прежде всего, наставник, учитель, тренер, который открыл дорогу многим поколениям якутян, вселил уверенность, что упорным трудом, силой воли, характером можно достичь вершины триумфа, вершины Олимпа, - сказал в своем приветствии заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников. - Уверен, что сегодняшний турнир даст надежду нашим спортсменам на будущие достижения, победы. Желаю всем зрителям приятных просмотров, участникам - успешного выступления".

Коркин является одним из основоположников в Якутии развития вольной борьбы, воспитавшим олимпийских чемпионов. Глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение об организационном комитете по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Коркина. "Впереди большая работа, чтобы в 2028 году мы достойно отметили вековой юбилей человека, который определил развитие борьбы в Якутии и внес огромный вклад в развитие спортивной борьбы во всем мире", - сообщил Николаев в своем Telegram-канале.

Обладателем госпремии республики имени Дмитрия Коркина 2025 года за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, активную общественную деятельность в реализации государственной политики по формированию здорового образа жизни стал Михаил Гуляев - президент Федерации мас-рестлинга Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы, заслуженный работник физической культуры и спорта России и Республики Саха (Якутия).