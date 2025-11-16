В ОП стартовал опрос об отношении к городским голубям и воронам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ инициировала всероссийский опрос об отношении к голубям и воронам, обитающим в городах и поселках. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

"В телеграм-канале ОП начался опрос на тему "Как вы относитесь к городским воронам и голубям?". Причиной проведения опроса являются разные точки зрения в обществе по отношению к пернатым соседям - некоторые их подкармливают, а кому-то они доставляют неудобства", - отмечается в сообщении.

По словам первого зампреда комиссии ОП РФ по экологии и устойчивому развитию Николая Доронина, в палату поступают обращения от граждан, которые просят обратить внимание на проблемы, вызванные высокой численностью птиц семейства врановых и голубиных в городах и населенных пунктах. "Граждане опасаются, что скопления птиц на улицах могут привести к распространению инфекционных заболеваний. С другой стороны, вороны разоряют гнезда других птиц, а голубиный помет является проблемой для коммунальных служб и портит эстетический вид города", - отметил Доронин, слова которого привели в пресс-службе.

По итогам опроса в ОП РФ будет организована дискуссия об аспектах жизни врановых и голубиных в экосистеме города с учетом позиций не только экспертного сообщества, но и граждан.