Патриарх Кирилл назвал убийство священника и прихожан в ДНР тяжким грехом

Предстоятель Русской церкви сообщил, что молится об их упокоении

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал военным преступлением и тяжким грехом убийство священника с супругой и прихожан военными ВСУ и сообщил, что молится об их упокоении. Текст патриаршего соболезнования родным и близких погибших представлен на сайте Московской патриархии.

Ранее на сайте Горловской и Славянской епархии Русской православной церкви было опубликовано сообщение о том, что протоиерей Владимир Шутов, его жена, а также несколько прихожан с ребенком погибли в ДНР в результате атаки на них дронов ВСУ.

"Примите мои соболезнования в связи с трагической кончиной <...> протоиерея Владимира Шутова, его супруги Светланы, а также прихожан храма, находившихся вместе с ними. Известие об этом происшествии глубоко ранило мое сердце. Ничто не может оправдать жестокости и цинизма творящих подобные злодеяния. Это не только настоящее военное преступление, но и тяжкий грех, вопиющий к небу о справедливом возмездии, и нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, по свидетельству Священного Писания", - говорится в соболезновании.

Предстоятель Русской церкви сообщил, что молится об упокоении и надеется на принятие душ безвинно убиенных Господом. "Возношу молитвы Человеколюбивому Владыке Христу об упокоении безвинно убиенных и верю, что Господь примет их души, отерев с очей их всякую слезу и водворив в селениях вечных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная", - говорится в тексте.

"С искренними соболезнованиями, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси", - завершается документ.