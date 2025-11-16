Во Львове обсуждают дерусифицикацию кошачьего "мяу"

Местный журналист Илья Немко напомнил, что на Украине кошки "нявкают"

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вопрос о "русскоязычности" кошек подняли во Львове - местного журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом "Первое слово моего кота - мяу!".

В авторской колонке для издания zaxid.net журналист пишет, что украинские кошки должны говорить "няв", а не "мяу".

"По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота - Мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают", - пишет журналист

Далее он рассуждает на тему низкого интеллектуального уровня авторов рекламного слогана. На эту ситуацию уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. "Безусловно, это сугубо внутренне львовский вопрос, но вижу, дело плавно идет к появлению кото-языковых уполномоченных. Возможно, нужно поразить в правах мяукающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать кото-Раду доброчестности, все, как всегда, короче", - написал он в своем Telegram-канале.

После госпереворота 2014 года на Украине стали проводить кампанию по "декоммунизации", переименовывая улицы и снося памятники в честь советских политических и государственных деятелей. На практике эти действия приобрели черты борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. После февраля 2022 года власти взяли курс на тотальную дерусификацию, вводя полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни и изучение русского языка в школах и вузах. Во всех населенных пунктах Украины переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, обосновывая это борьбой с проявлениями "русской имперской политики". Регулярно в черные списки заносятся произведения литературы и кинематографа, которые заподозрены в симпатиях к России.