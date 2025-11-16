В России более 70 улиц названы именами героев СВО

В честь ветеранов нарисованы муралы, установлены памятные таблички и мемориалы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 70 улиц в российских городах названы именами героев СВО, подсчитал ТАСС. Во многих регионах страны именами их уроженцев - ветеранов специальной военной операции - названы школы и классы, в честь героев нарисованы муралы, установлены памятные таблички и мемориалы, рассказали ТАСС в российских регионах.

Улицы в честь героев

Только в Севастополе 15 улиц и бульвар будут названы именами участников спецоперации, рассказали ТАСС власти субъекта. Соответствующее решение было принято в августе. Улицы, посвященные героям СВО, есть практически в каждом крупном городе, за каждой улицей стоит история героя. Имя свердловского участника СВО Ивана Марина было присвоено переулку в Октябрьском районе Екатеринбурга (капитан Марин погиб в апреле 2022 года от тяжелого ранения, выводя солдат из-под огня противника). Первые шесть улиц, названных в честь участников специальной военной операции на Украине, получивших звание Героев России и награжденных орденом Мужества, появились в Астрахани в 2023 году. Это улицы Алексея Калмыкова, Олега Царя, Чингиза Ахметова, Артема Рыжова, Кирилла Шишмарева, Никиты Каширского. В Саратове в феврале 2025 года появилась улица им. Героя России Александра Аксенова. Он погиб 17 сентября 2022 года в ходе выполнения очередного боевого задания - вертолет Ка-52 под управлением подполковника Аксенова взорвался в воздухе, экипаж погиб. За героизм, мужество и отвагу ему посмертно присвоено звание Героя РФ. За время участия в СВО совершил 317 боевых вылетов, в ходе которых уничтожил 139 опорных пунктов, 27 танков, 14 боевых машин пехоты, 18 бронетранспортеров и более 500 военнослужащих ВСУ.

Имя Героя России Сергея Чебнева будет носить одна из новых улиц в Калининграде. Звание Героя России было присвоено Чебневу за подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи Суджи. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС.

Чаще всего именами героев называют новые улицы, но иногда переименовывают и старые. Например, в Торжке Тверской области в честь Героя России Василия Клещенко была переименована улица Энгельса, в Ржеве улицу Карла Маркса переименовали в честь Александра Фролова, который также является Героем РФ. В Луганске в честь Героя РФ Дениса Иванова переименована бывшая Сент-Этьеновская улица.

Улицы имени командира батальона "Спарта" Героя России Владимира Жоги (погиб в 2022 году, сын полпреда УрФО Артема Жоги) есть в Омске, Кызыле, на острове Русский в Приморье, в южном Майкопе, в донецкой Волновахе. В Новом Уренгое одному из дорожных проездов было присвоено его имя, а рядом с проездом расположили памятный знак.

Школы, техникумы, и социальные объекты

Власти многих регионов увековечивают имена своих уроженцев, выпускников школ или техникумов, называя социальные объекты их именами. Ранее замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Владимир Кикнадзе сообщал, что свыше 190 школ в РФ носят имена героев специальной военной операции.

Так, именами военнослужащих - командиров, лейтенантов, сержантов, ефрейторов - названы школы и спортивные, патриотические центры, техникумы в Омске, Новокузнецке, городах Тувы, Хабаровске, Чите, Курске, Тамбове, Чебоксарах, Санкт-Петербурге и других. Например, Лаганская многопрофильная гимназия Республики Калмыкия названа в честь Героя России гвардии капитана 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Мингияна Лиджиева, погибшего в возрасте 31 года. Несмотря на полученное осколочное ранение, боец продолжал командовать подразделением и остался на позиции последним, ценой своей жизни сдержав наступление врага и предотвратив прорыв обороны.

Только в школах Мурманска с 2023 года открыто более 80 муралов с изображениями Героев России. Скверы и аллеи героев Донбасса и СВО есть также в Новосибирской и Томской областях, Красноярском крае, Туве. Парк Героев СВО в скором времени появится и в Петербурге. Как отметил в беседе с ТАСС член городской топонимической комиссии Алексей Ерофеев, он появится за Пискаревским мемориалом на улице Верности.

В Самаре имя Героя РФ Андрея Соколовского, погибшего при выполнении боевого задания в зоне СВО, но защитившего жизни товарищей, занесено в списки героев Отечества на памятную доску "Герои Российской Федерации" мемориала "Куйбышевцы - герои Советского Союза" на площади Славы 9 мая 2023 года. Имя героя носит также юнармейский отряд "Гвардеец" тольяттинской школы №62.

В Екатеринбурге Сквером героев СВО назван мемориальный комплекс на территории войсковой части 61207, находящейся в северной части города. Общеобразовательной школе поселка Монгохто в Ванинском районе Хабаровского края присвоено имя "Героев специальной операции".

В Челябинске проезд, который ведет к расположению 23-го отряда специального назначения национальной гвардии, назвали улицей Героев спецназа.

По инициативе родственников погибших десантников в Заволжском районе Ульяновска появилась улица Героев Гостомельского десанта. 24 февраля 2022 года, в первый день специальной военной операции, прошла высадка десанта на аэродроме Антонов в поселке Гостомель, в 25 км от Киева. Ударные вертолеты Ми-24 сопровождали Ми-8, которые перевозили бойцов двух бригад ВДВ. После высадки десантники выстроили круговую оборону и в течение четырех суток удерживали территорию до подхода основных сил. Сегодня на улице Героев Гостомельского десанта находятся новые корпуса суворовского училища.

Этой весной Аллею Героев СВО открыли в Каспийске на Северном Кавказе. Здесь установлены бюсты четырем Героям России: Магомедали Магомеджанову, Магомеду Исбакиеву, Михаилу Васильеву и Фархаду Худайнатову.