В Москве ноябрь 2025 года может войти в тройку самых теплых в истории наблюдений

В первой половине месяца температура в городе была на пять градусов выше нормы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Аномально высокая температура в Москве и области превышает климатическую норму на пять градусов, ноябрь 2025 года может войти в топ-3 самых теплых в истории. Об этом ТАСС сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В первой половине ноября температура была на пять с лишним градусов выше нормы. Пока мы идем в топ-3 самых теплых ноябрей (в истории метеонаблюдений - прим. ТАСС)", - заявил синоптик, отметив, что ноябрь этого года уступает только ноябрю 2013 года.

Комментируя причины теплой погоды, метеоролог указал на устойчивую тенденцию к повышению средней температуры. По прогнозу Шувалова, с 2021 года по 2050 год ноябрь в Москве, скорее всего, уже будет сопровождаться положительной средней температурой. "Мы прибавили за 30 лет полтора градуса. Тенденция не меняется, рост глобальной температуры и рост температуры в средних широтах продолжается", - отметил он.

Развитие климатической ситуации, по мнению эксперта, будет зависеть от эффективности мер по борьбе с изменениями климата. "Либо они [будущие поколения] справятся с этой климатической проблемой [глобальным потеплением], либо они справятся с выбросами парниковых газов, либо им это не удастся, и климат пойдет в разнос", - резюмировал Шувалов.