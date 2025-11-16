Умерла блогер Ирина Небога

Ей был 21 год

МОСКВА. 16 ноября. /ТАСС/. Блогер Ирина Небога умерла в возрасте 21 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, об этом сообщается в ее Telegram-канале.

"Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете", - говорится в сообщении, опубликованном от имени блогера.

Ирина поблагодарила аудиторию за оказанную помощь и финансовую поддержку. В публикации уточняется, что прощание состоится на следующей неделе.