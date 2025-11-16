На Троекуровском кладбище открыли памятник Владимиру Левкину

Он умер в возрасте 57 лет 17 ноября 2024 года

Редакция сайта ТАСС

Владимир Левкин © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Памятник бывшему солисту группы "На-На" Владимиру Левкину установили на Троекуровском кладбище к годовщине со дня его смерти, которая состоится 17 ноября. Об этом сообщила вдова артиста Маруся Левкина на своей странице во "ВКонтакте".

"Вся наша семья благодарит каждого, кто был причастен к установке памятника. Это дань уважения замечательному артисту. Большая команда мастеров, художников и работников Троекуровского кладбища трудились, что бы он был готов к годовщине смерти. <…> 16 ноября на 31-м участке Троекуровского кладбища состоялось торжественное открытие памятника", - говорится в сообщении.

Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. В 1989 году принял участие в кастинге в новый музыкальный проект продюсера Бари Алибасова, затем стал участником первого состава группы "На-На". В 1998 году Левкин ушел из группы. Он записал сольный альбом и создал вместе с Вячеславом Качиным группу "Кеды", которая выпустила два альбома. Кроме того, Владимир вел активную общественную и благотворительную деятельность. С июня 2014 года был генеральным директором международного арт-фестиваля "Открытое море". Последними крупными медиапроектами с участием Левкина были шоу Первого канала "Точь-в-точь", где он присутствовал в третьем сезоне в 2015-2016 годах, а также "Суперстар! Возвращение" на НТВ (2020).