Делу - время. Сколько будут учиться в вузах врачи, инженеры и учителя

Редакция сайта ТАСС
16:06
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году переход к новой системе. В ней устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. 

На разных уровнях продолжительность составит от четырех до шести лет в базовом высшем, в магистратуре - от одного года до трех лет.

​​​​​​ТАСС собрал основное о сроках обучения по разным специальностям.

Сколько кому учиться

  • Срок обучения не будет единым. В Минобрнауки подчеркнули, что продолжительность программ будет определяться необходимым временем для качественной подготовки по той или иной специальности.
  • Для учителей, врачей и инженеров она составит пять лет.
  • Будут предусмотрены и более короткие программы, например, четыре года для студентов программ сферы туризма и индустрии гостеприимства.
  • Для сложных и наукоемких направлений срок обучения составит шесть лет.

Что даст реформа

  • В Минобрнауки подчеркнули, что у студентов появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда.
  • Наличие разных вариантов сроков обучения позволит найти баланс между запросами рынка, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих учащихся.
  • В МФТИ выразили готовность перейти на новую модель образования с 1 сентября 2026 года. Как подчеркнул ректор Дмитрий Ливанов, для этого потребуется пересмотреть учебные планы и программы.

Пилотный проект

  • Президент РФ Владимир Путин в 2023 году подписал приказ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023-2026 учебных годах.
  • В программу вошли МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.
  • Минобрнауки также готовит системные изменения, которые требуют внесений изменений в закон об образовании.
 
