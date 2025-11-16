Делу - время. Сколько будут учиться в вузах врачи, инженеры и учителя
Редакция сайта ТАСС
16:06
Ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году переход к новой системе. В ней устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура.
На разных уровнях продолжительность составит от четырех до шести лет в базовом высшем, в магистратуре - от одного года до трех лет.
ТАСС собрал основное о сроках обучения по разным специальностям.
Сколько кому учиться
- Срок обучения не будет единым. В Минобрнауки подчеркнули, что продолжительность программ будет определяться необходимым временем для качественной подготовки по той или иной специальности.
- Для учителей, врачей и инженеров она составит пять лет.
- Будут предусмотрены и более короткие программы, например, четыре года для студентов программ сферы туризма и индустрии гостеприимства.
- Для сложных и наукоемких направлений срок обучения составит шесть лет.
Что даст реформа
- В Минобрнауки подчеркнули, что у студентов появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда.
- Наличие разных вариантов сроков обучения позволит найти баланс между запросами рынка, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих учащихся.
- В МФТИ выразили готовность перейти на новую модель образования с 1 сентября 2026 года. Как подчеркнул ректор Дмитрий Ливанов, для этого потребуется пересмотреть учебные планы и программы.
Пилотный проект
- Президент РФ Владимир Путин в 2023 году подписал приказ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023-2026 учебных годах.
- В программу вошли МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.
- Минобрнауки также готовит системные изменения, которые требуют внесений изменений в закон об образовании.