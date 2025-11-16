Статья

Делу - время. Сколько будут учиться в вузах врачи, инженеры и учителя

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году переход к новой системе. В ней устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура.

На разных уровнях продолжительность составит от четырех до шести лет в базовом высшем, в магистратуре - от одного года до трех лет.

​​​​​​ТАСС собрал основное о сроках обучения по разным специальностям.

Сколько кому учиться

Срок обучения не будет единым. В Минобрнауки подчеркнули, что продолжительность программ будет определяться необходимым временем для качественной подготовки по той или иной специальности.

Для учителей, врачей и инженеров она составит пять лет.

Будут предусмотрены и более короткие программы, например, четыре года для студентов программ сферы туризма и индустрии гостеприимства.

Для сложных и наукоемких направлений срок обучения составит шесть лет.

Что даст реформа

В Минобрнауки подчеркнули, что у студентов появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда.

Наличие разных вариантов сроков обучения позволит найти баланс между запросами рынка, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих учащихся.

В МФТИ выразили готовность перейти на новую модель образования с 1 сентября 2026 года. Как подчеркнул ректор Дмитрий Ливанов, для этого потребуется пересмотреть учебные планы и программы.

Пилотный проект