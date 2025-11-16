Россия представила на фестивале в Гонконге национальные костюмы, танцы и ремесла

На сцене фестиваля выступили российские танцоры Анастасия Шиляева и Алексей Дегтярев

Генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов с участниками фестиваля © Евгений Пахомов/ ТАСС

ГОНКОНГ, 16 ноября. /ТАСС/. Россия представила национальные костюмы, народные танцы, а также традиционные ремесла на международном фестивале Asia+ 2025 в Гонконге. Как сообщает корреспондент ТАСС, поддержку участникам оказало генконсульство РФ в этом специальном административном районе КНР.

Всех входящих в Hong Kong Cultural Center, где проходит мероприятие, встречает выставка национальных костюмов, представляющих более 30 стран и регионов, участвующих в фестивале. Россия демонстрирует мужской и женский казачьи костюмы, на их фоне фотографируются любители селфи. Как рассказала глава пресс-службы генконсульства РФ, консул Екатерина Богучарская, костюмы для экспозиции предоставлены Светланой и Вениамином Новоточиновыми, художественным руководителем и директором Московского казачьего хора.

На сцене фестиваля выступили российские танцоры Анастасия Шиляева и Алексей Дегтярев, которые исполнили классический вальс, а также российские дети, ученики танцевальной "Студии 9", которые представили зажигательную русскую плясовую.

"Генеральное консульство России в Гонконге принимает участие в фестивале Asia+ уже во второй раз. Этот яркий многонациональный праздник предоставляет прекрасную возможность показать культуру России во всем ее многообразии. В российской традиции высоко ценится открытость к другим культурам, и участие в таком межкультурном мероприятии глубоко созвучно нашему стремлению укреплять мосты дружбы и взаимного уважения", - сказал ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"Когда представители различных культур собираются вместе, чтобы поделиться своими традициями, искусством, музыкой и кухней, это способствует открытому и содержательному диалогу, укрепляет взаимопонимание и помогает преодолеть стереотипы", - добавил дипломат.

Как отметили в беседе с корреспондентом ТАСС российские танцоры, выступление в Гонконге для пары из РФ стало "новым и интересным опытом". "В Азии, в том числе в Китае, несмотря на различие традиций и культур, нас всегда хорошо принимают. Местная публика воспринимает и понимает русский танец", - рассказала Анастасия Шиляева.

© Евгений Пахомов/ ТАСС

Гонконг становится центром культурного обмена

У входа в Hong Kong Cultural Center разместились павильоны стран - участниц фестиваля. На российской экспозиции гости могли познакомиться с искусством изготовления традиционных русских кукол.

"Я принесла сюда свои изделия, чтобы поделиться частичкой русской культуры. Какие-то из этих работ привезены с родины, некоторые я сделала уже здесь, в Гонконге", - рассказала агентству художница Анастасия Краева.

"Большинство выполнено в различных техниках работы с тканью. Например, традиционные куклы-мотанки, которые раньше делали из старой одежды матери для своего ребенка. Также я делаю кокошники, для этого стараюсь брать образы с картин русских живописцев и повторять их в современных китайских тканях. Получается созвучие двух культур", - добавила она.

Рядом разместился стенд магазина Made in Russia ("Сделано в России") - этот первый в мегаполисе магазин, который торгует только товарами из РФ, открылся в марте текущего года. "Мы предлагаем настоящие русские продукты. Это важно подчеркнуть, что они настоящие, из России. Здесь, в частности, представлены сладости, кулинарные изделия, различные напитки", - сказала сотрудница магазина госпожа Тиани.

На открытии мероприятия секретарь (министр) по делам культуры, спорта и туризма мегаполиса Розанна Лоу специально подчеркнула, что "Гонконг стремится превратиться в центр международного культурного обмена Восток-Запад посредством ряда инициатив." "Фестиваль Asia+ впервые прошел в 2023 году для создания платформы для устойчивого обмена в области искусства и культуры", - заявила она. Секретарь также отметила, что особый восторг у зрителей вызвало открытие театральной программы фестиваля постановкой пьесы "Вишневый сад" Антона Чехова в исполнении южнокорейских артистов, ставшей "ярким стартом Третьего фестиваля Asia+".