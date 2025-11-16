ТАСС: по всей Украине прокатилась волна нелепых смертей в ВСУ

В российских силовых структурах рассказали, что в Кировоградской области житель заманил военнослужащего под предлогом продажи автомобиля, после чего застрелил, чтобы завладеть его деньгами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине. В Кировоградской области 50-летний местный житель заманил военнослужащего ВСУ под предлогом продажи автомобиля, после чего застрелил, чтобы завладеть его деньгами. Судя по всему, злоумышленник действовал по наводке. Кто-то рассказал ему, что прибывший в отпуск вэсэушник обладает крупной суммой денег, полученных на передовой", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на Украине давно действуют ОПГ, которые вымогают у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ денежные средства. Чаще всего такие случаи заканчиваются обыкновенным грабежом.

Еще один случай, по данным собеседника агентства, произошел в Краматорске. Военнослужащий ВСУ приобрел на рынке портативное зарядное устройство (пауэрбанк). После того, как он поставил пауэрбанк на подзарядку в своем автомобиле, произошел мощный взрыв, военный погиб на месте. "Однако к данной версии гибели военнослужащего очень много вопросов. Как они определили, что взрыв авто произошел именно по вине "пауэрбанка"? Не могла или быть установлена за ним слежка, а взрывное устройство мог привести в действия противник оккупации города войсками киевского режима?", - задался вопросом собеседник агентства.

Он добавил, что под Волчанском произошел еще более странный случай. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цёма. По официальной версии, он умер от кровоизлияния в мозг.