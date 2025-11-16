Дорогу на Териберку откроют в ночь на 17 ноября

На подъезде к селу работает тяжелая техника, которая расчищает трассу

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Автоподъезд к селу Териберке, дорогу к которой закрыли 13 ноября из-за непогоды, откроют в ночь на 17 ноября, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

15 ноября в соцсетях появилась информация, что 10 туристов застряли в Териберке после блокировки дороги и не смогли попасть на экскурсию к китам. Их расселили в гостевые дома, где частично не было электричества.

"17 ноября с 00:00 мск будет открыт проезд для всех видов транспортных средств к автоподъезду села Териберка с 0 км по 38 км", - говорится в сообщении.

Как добавил глава Кольского округа Александр Лихолат во "Вконтакте", сейчас на подъезде к селу работает тяжелая техника, которая расчищает трассу от снежных переметов. "Будет также открыт проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км по 81 км. При этом дорожники сообщают, что проезд к поселку Туманный и участок автодороги Кола - Серебрянские ГЭС с 81 км по 136 км остаются закрытыми", - написал он.

Ситуация в Териберке

Дорогу в Териберку закрыли вечером 13 ноября, при этом сразу отмечалось, что раньше 15 ноября ее не откроют. Также был опубликован запрет на выход в море маломерных судов из-за шторма. Сразу два судна без пассажиров открепились от причала. Одно затонуло, местонахождение второго неизвестно.

В администрации Кольского округа сообщали ТАСС, что проблем с продуктами и другими ресурсами в Териберке нет, магазины и рестораны продолжают работать. В МЧС добавили, что туристы за помощью не обращались.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая. Практика перекрытия дороги к Териберке - регулярная, однако периодически возникают ситуации с туристами, которых непогода застает в пути. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу на дороге из Териберки в Мурманск.