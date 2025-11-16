В Псковской области вдвое сократилось число стоящих перед репродуктивным выбором женщин

Если в 2022 году с выбором столкнулись 2 387 женщин, а в 2023 году - 2 201, то за период с июня 2024 по октябрь 2025 года этот показатель составил 896 случаев

ПСКОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Число женщин, оказавшихся перед репродуктивным выбором в Псковской области, сократилось более чем в два раза с момента запуска региональной программы "Мама, я жду тебя". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным регионального комитета по социальной защите, проблема с рождаемостью существует в области с 1960 года. В настоящее время в регионе отмечается спад рождаемости. За последние шесть лет количество ежегодно рождающихся детей в области снизилось почти вдвое, сокращается число семей, в которых появляется первенец. При этом треть населения региона - это люди пожилого возраста. В 2024 году губернатор Михаил Ведерников, выступая на заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ", сообщил, что численность населения Псковской области сократилась вдвое по сравнению с 40-ми годами прошлого века: в настоящее время регион теряет ежегодно по 1% населения. При этом смертность в три раза превышает рождаемость.

"Если в 2022 году с ситуацией репродуктивного выбора столкнулись 2 387 женщин, а в 2023 году - 2 201, то за период с июня 2024 по октябрь 2025 года этот показатель составил 896 случаев", - пояснили в Минздраве, добавив, что программу запустили в конце июня прошлого года.

В ее рамках уже 120 женщин отказались от прерывания беременности в пользу рождения ребенка. Проект реализуется во всех медицинских учреждениях региона на базе специально созданных кабинетов медико-социальной и правовой помощи, которые работают в каждой женской консультации области. В команду каждого кабинета входят медицинский работник, психолог, социальный работник и юрист. Всего в проекте задействованы 22 специалиста: 11 психологов и 11 социальных работников.

Механизм поддержки

"Стандартный алгоритм работы с женщиной, принявшей решение о прерывании беременности, предполагает, что лечащий акушер-гинеколог направляет ее на консультацию к психологу. Перед беседой пациентка проходит мотивационное анкетирование, результаты которого анализируются специалистом. В случае принятия решения о сохранении беременности женщина продолжает получать необходимое медицинское сопровождение, а при необходимости может повторно обратиться за психологической помощью", - добавили в Минздраве.

По опыту работы кабинета медико-социальной правовой помощи перинатального центра, наибольшее влияние на решение женщины сохранить беременность оказывает именно психологическое консультирование и психологическая коррекция. В рамках программы также оказывается материальная и социальная поддержка. При постановке на учет по беременности каждой пациентке вручается подарочный набор. После родов все дети, рожденные в регионе, получают сертификат "Подарок новорожденному" на детские товары и медаль "Рожденному на Псковской земле". Кроме того, предусмотрены региональные меры поддержки в виде лекарственного обеспечения детей до трех лет и обеспечения полноценным питанием детей из малоимущих семей.