Положительных изменений от внедрения ИИ ожидают 86% опрошенных россиян

По данным опроса, проведенном "Сберстрахованием" и "Сберстрахованием жизни", 30% респондентов ждут положительного влияния инноваций на медицину и безопасность на производстве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Доля россиян, ожидающих положительных изменений от массового внедрения и использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) выросла с 77% до 86% по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Сберстрахованием" и "Сберстрахованием жизни" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 67% респондентов убеждены в том, что дальнейшее развитие и повсеместное внедрение ИИ поможет изменить жизнь общества. При этом каждый третий (33%) участник опроса считает, что современные технологии дадут новые возможности в образовании. А 30% опрошенных ожидают положительного влияния инноваций на медицину и продолжительность жизни, а также на безопасность на производстве, 29% респондентов рассчитывают на повышение качества и удобства жизни. Еще 28% респондентов полагают, что внедрение ИИ увеличит производительность труда и облегчит его, а 27% надеются на развитие производства и появление новых отраслей экономики.

Эксперты выяснили, что каждый пятый россиянин (20%) убежден, что искусственный интеллект повысит уровень безопасности. При этом 17% респондентов считают, что ИИ будет выполнять сложную для человека работу и что он поможет сохранить природные ресурсы и улучшить экологию. А каждый десятый (10%) опрошенный считает, что благодаря ИИ появятся новые профессии.

Также опрос показал, что 32% опрошенных ждут изменений от внедрения ИИ уже на горизонте 5-10 лет.

"Исследование показало, что ожидания россиян от искусственного интеллекта охватывают практически все сферы жизни. Люди верят, что технологии упростят повседневные процессы, сделают сервисы быстрее, а решения - точнее. Наибольшие надежды традиционно связаны с информационными технологиями (52%), образованием (17%), культурой (16%), промышленностью и медициной (по 15%), наукой (7%) и страхованием (5%)", - отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Опрос проводился в октябре 2025 года в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке, в опросе приняли участие 11 тыс. россиян.