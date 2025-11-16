Жителей Чукотки будут переправлять через Анадырский лиман на вертолетах

Причиной стала непогода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вертолетное сообщение через Анадырский лиман запущено на Чукотке из-за непогоды и невозможности переправы до аэропорта на аэроглиссерах. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"Из-за неблагоприятных погодных условий стоит запрет на выход аэроглиссеров. В качестве альтернативы для обеспечения транспортного сообщения через Анадырский лиман будет задействован вертолет "Чукотавиа", - рассказали в правительстве округа.

В настоящий момент в Анадыре снег, ветер около 12 м/с. Прогнозируется усиление ветра. Анадырь и поселок Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, разделяют воды Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, а летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и аэролодках.