Pravda: Фицо отменил обращение к гражданам Словакии

По данным портала, премьер-министр заболел

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © EPA-EFE/ JAKUB GAVLAK

БРАТИСЛАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо из-за болезни отменил обращение по случаю государственного праздника - Дня борьбы за свободу и демократию. Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda со ссылкой на заместителя председателя партии "Направление - социальная демократия" Эрика Калиняка.

"У премьера вирусное [простудное] заболевание", - привел портал слова Калиняка. Фицо плохо себя чувствовал уже 15 ноября. При этом его соратник по партии отметил, что рассчитывает на то, что 17 ноября премьер вернется к исполнению обязанностей.

С обращением по случаю Дня борьбы за свободу и демократию, который Словакия отмечает 17 ноября, Фицо планировал выступить в воскресенье вечером в прямом эфире Словацкого телевидения и Словацкого радио. А на понедельник он ранее созвал заседание правительства. Как следует из слов Калиняка, премьер планирует принять в нем участие.

Фицо несколько раз за последний год отменял свою рабочую программу. Словацкие СМИ объясняли это проблемами со здоровьем, которые у него периодически возникают после пережитого 15 мая 2024 года покушения. Премьер получил огнестрельные ранения, и медики говорили журналистам, что он чудом остался жив.