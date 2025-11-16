Эксперт Зокиров рассказал о выходе новых ПДД в 2029 году

Нынешние Правила дорожного движения были утверждены правительством в октябре 1993 года и действуют с июля 1994-го

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новые Правила дорожного движения (ПДД) в России должны быть приняты к 1 марта 2029 года. Об этом ТАСС заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

14 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Среди важнейших перспектив совершенствования безопасности дорожного движения, на наш взгляд, будет разработка новых Правил дорожного движения. Действующие ПДД были приняты правительством РФ в 1993 году, до принятия действующей Конституции РФ. Старые Правила будут действовать до 1 марта 2029 года, после чего им на смену придут новые", - сказал собеседник агентства.

Нынешние ПДД были утверждены правительством в октябре 1993 года и действуют с июля 1994 года. Как подсчитал ТАСС, с тех пор поправки в документ вносились около 70 раз, а общее число точечных изменений составляет порядка 600.