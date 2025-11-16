Мизулина сообщила о распространении антицерковных трендов в соцсетях
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Негативные тренды против церкви активно распространяются в молодежной среде. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире радио Sputnik.
"Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой распространяется в детской, молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. Например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. <...> Это очень активно пропагандируется среди детской аудитории и распространяется в основном через TikTok. Дальше дети видят, начинают этому подражать", - сказала Мизулина.
Она подчеркнула, что материалы, связанные с оскорблением чувств верующих, распространяются целенаправленно. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что видит в этом системную работу, направленную на слом традиционных ценностей и устоев российского общества.