В Хабаровском крае два аэропорта временно закрыли для очистки от снега

Из-за этого перенесли некоторые рейсы

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Чегдомына и Советской Гавани в Хабаровском крае закрыты для проведения работ по очистке взлетно-посадочной полосы (ВПП) и аэродрома от снега. Об этом сообщили в пресс-службе региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Аэропорт Чегдомына закрыт с 08:00 до 18:00 (с 01:00 до 11:00 мск - прим. ТАСС) на очистку взлетно-посадочной полосы от снега. <…> Аэропорт Май-Гатка (Советская Гавань) закрыт с 09:00 до 17:00 (с 02:00 до 10:00 мск) на расчистку аэродрома от снега", - говорится в сообщении.

В связи с этим перенесены рейсы 411 и 412 за 14 и 17 ноября из Хабаровска в Чегдомын и обратно.