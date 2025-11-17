На Камчатке количество афтершоков за неделю уменьшилось почти в четыре раза

Всего за семь дней зарегистрировали 45 афтершоков, сообщили в региональном МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Количество афтершоков после мощного июльского землетрясения на Камчатке уменьшилось за неделю почти в четыре раза, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За 7 дней зарегистрированы 45 афтершоков. Для сравнения - за прошедшую неделю их было 171", - отметили в ведомстве.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.