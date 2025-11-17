На Чукотке на проекты инициативного бюджетирования выделили около 145 млн рублей

В частности, проекты направлены на развитие соцсферы и поддержку молодежи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Чукотки направили в 2025 году порядка 145 млн рублей на проекты инициативного бюджетирования, реализация которых дает возможность гражданам самим участвовать в развитии своих территорий. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"В 2025 году в муниципалитетах округа было одобрено 42 проекта на общую сумму порядка 145 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках окружной программы за счет первого выпуска "народных" облигаций Чукотки объемом 140 млн рублей, что дает возможность гражданам самим участвовать в развитии своих территорий", - рассказали в правительстве Чукотки.

Там добавили, что проекты направлены на развитие соцсферы, поддержку молодежи и другое. В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования жители сами определяют первоочередные нужды, а государство предоставляет ресурсы для их воплощения.