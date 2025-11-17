Эксперт Тутельян назвал главную причину антибиотикорезистентности

Снижение эффективности таких препаратов чаще всего вызвано самолечением, сообщил заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Нецелесообразное назначение антибиотиков врачами есть, однако главной причиной формирования антибиотикорезистентности является самостоятельное потребление антибиотиков населением. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Алексей Тутельян.

"Факты неправомерного назначения антибиотиков медицинскими работниками существуют, и их нельзя не учитывать. Но главная причина формирования резистентности не в этом, а в самостоятельном потреблении антибиотиков населением. В "пандемийном" 2020 году наши граждане купили антибиотиков на 50% больше, чем в доковидный год. Хотя врачи предупреждали, что вирусную инфекцию нельзя лечить антибиотиками. Тем не менее население продолжало скупать антибиотики, а провизорская служба аптек этому не препятствовала. Ситуация и сейчас несильно изменилась!" - сказал он.

Тутельян отметил, что гражданам необходимо самостоятельно соблюдать лекарственную дисциплину и принимать антибиотики исключительно по назначению врача. Также препараты не стоит принимать "на всякий случай" или в первые сутки подъема температуры. На текущий момент в России идет сезонное увеличение заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями, большинство из них вирусной природы.

"Антибиотики - это средства для лечения, а не для профилактики, причем только бактериальных инфекций, против вирусов они не помогают. И, конечно, нужно принимать все меры, ограничивающие применение антибиотиков, используемых для лечения людей, в животноводстве, сельском хозяйстве и ветеринарии", - заключил он.

Неделя борьбы с антимикробной резистентностью проходит в этом году с 17 по 23 ноября. Ее цель - повысить осведомленность населения о проблемах антибиотикорезистентности и грамотности в вопросе приема антибиотиков.